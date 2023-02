Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycana təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir mətbuat konfransında bildirib.

"Hər zaman olduğu kimi, ilkin olaraq can Azərbaycandan kömək gəldi. Zəlzələnin ilk saatlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı əsasında Türkiyəyə yardım göndərilib. Bununla yanaşı, Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov mütəmadi olaraq əlaqə saxlayır", - Çavuşoğlu deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.