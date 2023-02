Bakı Ali Neft Məktəbinin baş müəllimi Türkan Haqverdi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BANM-dən bildirilib.

Qeyd olunub ki, o, gecə saatlarında dünyasını dəyişib.





