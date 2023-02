Sülhməramlıları öz oyununa alət edən Vardanyan Qarabağdan belə qaçdı - ŞOK İDDİA

Qarabağa “rus desantı” kimi atılmış Ruben Vardanyanın Moskvaya qaçdığı xəbərləri yayılıb: erməni mənbələr Rubenin Araiklə münasibətlər fonunda “Xankəndidəki siyasi vəziyyəti aydınlaşdırmaq” üçün getdiyini yazır, Azərbaycan mənbələri isə qaçdığını.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, iki məqam Vardanyanın Xankəndini tərk etdiyi ehtimalını artırır:

- Rubenin qaçdığı xəbərini yayan mənbə (Caliber) etibarlı hesab edilir: məlumatda qeyd olunur ki, Vardanyan sülhməramlıların paltarını geyinərək, onların avtomobilində Qarabağdan çıxıb və Moskvaya gedib, beləliklə, “Vardanyan layihəsi”ni başa çatmış hesab etmək olar;

- Hər gün görüşlər keçirən, çıxışlar edən Ruben son iki gündə “gözə dəymir”: sonuncu dəfə bir neçə gün öncə İspaniya və İtaliya mediasına müsahibə vermişdi, həmin müsahibədə bildirirdi ki, “Avropa İttifaqı sözdə danışır, amma əməldə heç nə etmir”; müsahibədə dolayısı yolla mövcud vəziyyətdə “əlindən heç nə gəlmədiyini” deyirdi.

Rubendən fərqli olaraq, Araik “yaşamaq” üçün Bakının tələbləri ilə razılaşmağın “tərəfdarı” kimi çıxış edirdi. Vardanyanın getməsi Arutyunyanın separatçı rejimdə nəzarəti yenidən ələ alması deməkdir. Lakin burada məsələ Araik və Ruben yox, Rusiyanın dəyişən mövqeyidir. Mümkündür ki, Moskva Bakı ilə anlaşmaq qərarına gəlib.

Vardanyanın Qarabağdan getməsi də (əgər doğrudursa) Bakının tələblərinin qəbul ediləcəyi gözləntisini artırır. Bu tələblər birdən çoxdur:

1. Mədənlərin qanunsuz istismarının dayandırılması və monitorinqinin aparılması;

2. Laçın yolunda “X-ray” skaner cihazlarının quraşdırılması;

3. Yolda sülhməramlıların nəzarət-buraxılış məntəqəsində Azərbaycan nümayəndəsinin də dayanması;

4. Vardanyanın bölgəni tərk etməsi.

Təxminən iki həftə öncə Lavrov danışıqların getdiyini, yaxın günlərdə Laçın yolundakı “problemin” həll ediləcəyini açıqlamışdı. Vardanyan Qarabağdan çıxarılıbsa, artıq tələblərdə birinin yerinə yetirildiyi deyə bilərik və digərlərinin yerinə yetiriləcəyi istisna deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.