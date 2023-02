Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələ ilə bağlı ölkəyə öz həmrəyliyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN-in rəsmi sosial şəbəkə hesablarında profil fotosu dəyişdirlərək qara fonlu foto ilə əvəzlənib.

Xatırladaq ki, Türkiyədə fevralın 6-sı baş verən zəlzələ nəticəsində 6000-dən çox insan həlak olub, daha 37 011 nəfər isə yaralanıb. Təbii fəlakətlə əlaqədar Türkiyədə 1 həftəlik matəm elan edilib.

