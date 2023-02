Türkiyənin Hatay bölgəsində zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan 5 yaşlı uşaq 51 saatdan sonra xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun xəsarətlər aldığı bildirilir. Bundan əvvəl isə Qəhrəmanmaraşda dağıntılar altında qalan 4 yaşlı Beyza adlı qız isə 42 saat sonra sağ xilas edilib.

