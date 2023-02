Tovuzda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Əlimərdanlı kəndində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, “VAZ 21011” və “Mitsubishi” markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində “VAZ”da olan 4 nəfərdən 2-si ölüb, 2 nəfər isə xəsarət alıb.

Hazırda xəsarət alanların və ölənlərin kimliyi dəqiqləşdirilir.

