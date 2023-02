Türkiyənin Şanlıurfa bölgəsində zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan bir yaşlı uşaq xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azyaşlı 53 saat sonra dağıntılar altından sağ çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.