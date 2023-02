Hatayda 28 saat sonra dağıntılar altından çıxarılan Arda Bulut adlı uşağın dedikləri gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçilər dağıntılar altından çıxardığı uşağı təsəlli edərkən maraqlı cavab alıblar. Uşaq hərbçiyə “Mən səni hardansa tanıyıram” deyib. Uşağın sözləri xoş qarşılanıb və sosial mediada ən çox izlənilən videolar arasında yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.