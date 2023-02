Bakıda çıxarış verilməyən binalar təhlükəlidir?

Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdən sonra yerləyeksan olan binaların görüntüləri artıq bizim cəmiyyətimizdə də narahatlıq yaradıb. İnsanlar yaşayış binalarının zəlzələyə nə dərəcədə davamlı olması ilə bağlı narahatdırlar. Xüsusilə də mənzilləri üçün çıxarış ala bilməyən sakinlər bu məsələdə daha çox həssasdırlar.

Elə binalar var ki, hələ də "kupça"sı yoxdur, amma yaşayış var. Bu da həmin binaların təhlükəli olub-olmaması ilə bağlı narahatlıq yaradır.

Bəs bu binalar nə qədər təhlükəlidir?

Metbuat.az-a danışan təhlükəsizlik üzrə ekspert Elmar Nurəliyev qeyd etdi ki, regionun təbii fəlakətlər səbəbindən riskləri nəzərə alınaraq önləyici tədbirlər görülməlidir:

"Təbii fəlakətlər, təbiət hadisələri, fövqəladə hadisələrdən tam sığortalanmamışıq. Bu səbəbdən önləyici tədbirlərlə bu kimi fəlakətlərdən az zərər ilə qurtulmaq olar. Çıxarış ala bilməyən binalar, fərq etməz, istər fərdi yaşayış evləri olsun, istər digər tikililər, ictimai iaşə, sənaye müəssisələri - insanların daha çox cəmləşdiyi məkanlar regionun təhlükəli riskləri nəzərə alınaraq lazım olan infrastrukturla təmin olunmalıdır. Yeni tikilən binalarda bünövrəsindən ta bitənə qədər bunların hamısına nəzarət olunur. 10 il bundan qabaq tikilən binalar var idi ki, bir mənzil bir neçə belə adama satıldı, neçə belə sahibkarlar məsuliyyətə cəlb olundu. Təbii ki, onların tikdiyi binaların keyfiyyəti şübhə altında ola bilər. Çünki əgər bunun məqsədi insanları aldatmaq olubsa, tikdiyi binada lazımi norma və standartlara riayət olunmasına inanmaq çətindir. Ancaq indi tikilən binalarda hər mərtəbə qalxdıqca bütün proseslərə nəzarət olunur. Daha etibarlı, güvənli olmasına şübhə yaratmır".

Elmar Nurəliyev



Ekspertin sözlərinə görə, elə binalar var ki, istifadəyə verildikdən sonra qısa müddətdə yararsız hala düşür:

"Digər bir məsələ isə binaların istifadəyə verildikdən sonra lazım olan texniki quluğun vaxtında göstərilməməsi ilə bağlıdır. Bəzən təəssüflər olsun ki, bina yaşayış üçün verilir, ancaq qısa bir vaxtda karroziyaya uğrayır, binanın üzlüyü, fasad hissəsi, boyalar, kanalizasiya, su sistemləri sıradan çıxır, vaxtında qulluq göstərilmir. Əlbəttə ki, bu da binanın möhkəm və dayanıqlığını itirən əsas amillərdən biridir. Ona görə mütləq sonrakı proseslərə nəzarət olunmalıdır ki, bina vaxtından tez istismarını başa vurmasın".

Elmar Nurəliyev həmçinin qeyd edib ki, istismar müddəti bitən bütün yaşayış binaları ilə bağlı bir layihə hazırlanmalıdır: "Bütün binalar, istər yeni tikili binalar, istər köhnə yaşayış binaları hansı ki bir əsrdən çox yaşı var. Onlar da hamısı bir daha nəzərdən keçirilməli və təhlükə riski yüksək olan, yəni istismar müddətini başa vuran binalarla bağlı bir layihə hazırlanmalıdır ki, bu kimi təbiət hadisələri, fövqəladə təbii fəlakət baş verdikdə dağılma, uçma ehtimalı olmasın. Olarsa da, insanlar daha az zərərlə qurtulsun. Hesab edirəm ki, ümumilikdə bütün çoxmərətəbəli binalara texniki baxış keçirilməlidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.