Hatay zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan daha bir neçə yaralı xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dağıntılar altından 30 saat sonra 2 qadın xilas edilib. Xilasetmə işlərində hərbçilər də fəal iştirak edir. Xilasetmə zamanı sakinləri dağıntılar altından sağ çıxaran komandanın sevincdən ağlaması diqqətdən yayınmayıb.

