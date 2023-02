​Qazaxıstan Türkiyəyə 1 milyon dollar göndərdi

Qazaxıstan Qəhrəmanmaraşda baş verən güclü zəlzələlərlə bağlı Türkiyəyə 1 milyon dollar təcili yardım göndərmək barədə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Rəyasət Heyətindən açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, Prezident Qasım-Comərd Tokayev Türkiyənin 10 vilayətində fəsadlar törədən 7,7 və 7,6 bal gücündəki zəlzələlərlə bağlı Türkiyəyə təcili yardım göstərmək üçün 1 milyon dollar ayırmağa qərar verib.

“Həmçinin Qazaxıstanın səlahiyyətli qurumları Türkiyə tərəfi ilə birlikdə təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün əlavə yardımın göstərilməsi məsələsini nəzərdən keçirir”, - məlumatda deyilir.

