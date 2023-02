Bu gün sSaat 15.00-də Kahramanmaraşda yaşayan Azerbaycan vətəndaşları təxliyə ediləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitetinin azərbaycanlı müəllimi Həmran Əmirli məlumat verib.

O qeyd edib ki, avtobus Otogardan yola çıxacaq və bu Kahramanmaraşdan son təxliye avtobusu olacaq.

