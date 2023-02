Bu gün Bakıda çəkilən FOTO

Bakıda Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədəki zəlzələdən zərərçəkənlərə humanitar yardım toplayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yardımlar Bakı şəhəri, Babək prospekti 27, “Doğtaş” mebel mağazasında toplanır.

Yardımlar əsasən, zərərçəkənlərin ehtiyacları olan qış paltarları, gödəkçə, şalvar, əlcək, corab, çadır, yataq, yorğan, döşək, generator və təmizlik alətləri və s.-dən ibarətdir. Sakinlərin kampaniyaya böyük dəstək verdiyi müşahidə edilir. Sosial mediada bununla bağlı paylaşılan fotolardan biri daha çox diqqət çəkib.

