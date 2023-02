Bu ölkədə Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı matəm elan edildi

Kosovoda Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı 1 günlük matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kosovo Prezidenti Vjosa Osmani açıqlama verib. Osmani sosial media hesabında yazıb:

"Belə faciələr zamanı dəstəyə ehtiyacı olanların yanında olmalıyıq. Türkiyə və Suriya xalqının ağrısı bizim də ağrımızdır. Ona görə də konstitusiya səlahiyyətlərimə əsaslanaraq, çərşənbə günü, fevralın 8-i Kosovo Respublikasında milli matəm günü elan etdim”.

Osmani Kosovonun ehtiyac olacağı təqdirdə dəstəyi davam etdirməyə tam hazır olduğunubildirib.

Qeyd edək ki, Kosovo hökuməti axtarış-xilasetmə işlərinə dəstək vermək üçün Kosovo Təhlükəsizlik Qüvvələrinin təxminən 30 üzvündən ibarət qrupunu Türkiyəyə göndərib.

