Türkiyənin Malatya bölgəsində rixter cədvəli üzrə 5,5 maqnitudada zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ nəticəsində itki və dağıntı qeyd alınmayıb.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da Türkiyədə 7,7 maqnitudalı zəlzələ olub. Son məlumatlara görə, nəticədə 8574 nəfər ölüb, 49 133 nəfər yaralanıb. Dağıdıcı zəlzələ Türkiyənin 10 vilayətində 13,5 milyon insana təsir göstərib.

