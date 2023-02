Ohanyanın deputat toxunulmazlığı ləğv olundu

Ermənistan parlamentinin müxalifətçi deputatlarl Seyran Ohanyan və Armen Çarçyana qarşı cinayət təqibinin başlanmasına razılıq verilib.

Metbuat.az Hraparak nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan baş prokurorunun vəsatəti üzrə parlamentdəki səsvermə başa çatıb.

Seyran Ohanyanla bağlı səsvermədə 107 deputatdan 68-nin iştirak etdiyi və onların hamısının onun deputat toxunulmazlığının ləğvinə səs verdiyi bildirilir.

Armen Çarçyana gəlincə, səsvermədə 66 deputat iştirak edib və onların hamısı da prokurorun vəsatətini dəstəkləyib.

Bununla da “Hayastan” fraksiyasının rəhbəri, sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan və həmin fraksiyanın deputatı Armen Çarçyan toxunulmazlıqdan məhrum ediliblər.



Qeyd edək ki, Ohanyan nazir olduğu dövrdə (2008-2016) qeydə alınan qanun pozuntularında ittiham olunur.

