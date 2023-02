Türkiyənin Hatay bölgəsində dağıntılar altından çıxan 8 yaşlı uşağın fotosu gündəm oldu .

Metbuat.az Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Yiğit Çakmak 52 saatdan sonra dağıntıların altından xilas edilərək anasına təhvil verilib.

Onun xilas edildikdən sonrakı sevinci isə dünyada gündəm olub.

