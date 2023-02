Bu gün sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində qırmızı rəng köhnə maşını ilə yorğan-döşək daşıyan Türkiyəyə yardım kampaniyasına qoşulan şəxsin kimliyi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə bu barədə yazan izləyicilər bildiriblər ki, həmin şəxs Səlvər Bəşirlidir. Onun maşınının fotosunu isə fotoqraf Elvin Əliyev çəkib.

Maşın üzərinə yorğan-döşək yüklənən zaman çəkilən görüntünü təqdim edirik:

