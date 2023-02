​Ermənistan Türkiyəyə axtarış-xilasetmə qrup göndərdi

Ermənistan hökuməti Kahramanmaraşda baş verən zəlzələlərlə bağlı axtarış-xilasetmə işlərinə dəstək vermək üçün Türkiyəyə qrup göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın rəsmi xəbər agentliyi “Armenpress” məlumat yayıb. Bildirilir ki, Baş nazir Nikol Paşinyanın prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığından sonra İrəvan administrasiyası axtarış-xilasetmə işlərinə iştirak dəstək vermək üçün Türkiyəyə qrup göndərib.

Ötən gün axşam saatlarında yola düşən komandanın 57 nəfərdən ibarət olduğu bildirilib.

