Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkən ailələrə 10 min lirə yardım ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Kahramanmaraşda fəlakətin fəsadları ilə tanış olan Ərdoğan bildirib ki, yaxın günlərdə zəlzələ bölgəsindəki çətinliklər aradan qaldırılacaq. Ərdoğan bölgədə yenidənqurma işlərinin aparılacağını ifadə edib.

