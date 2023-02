Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı ölkəsindəki zəlzələdən zərər görənlərə göndərilməsi üçün yardım kampaniyası təşkil edilən ünvana gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir tviter səhifəsində məlumat verib: "Ürəyi Türkiyə ilə atan qardaşlarımız! Kimin nəyə gücü çatırsa, gətirir. Var olun", - deyə səfir qeyd edib.

