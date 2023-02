Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin Kahramanmaraş və ətraf vilayətlərində baş vermiş dağıdıcı zəlzələdə 1 nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. 1980-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Nailə Bünyatova Aydın qızının vəfatı barədə məlumat təsdiqlənib.

Hazırda cənazənin Azərbaycana gətirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür.

Mərhumun fotosunu təqdim edirik:

