Son sutkada 31 koronavirusa yoluxub, 36 nəfər isə xəstəlikdən sağalıb.

Nazirlər Kabinetidən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, koronavirusa yoluxan şəxslərdən 1 nəfəri vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.