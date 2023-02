"Xalq çağırışımdan sonra Türkiyəyə köməyə gəldi" deyən Ləmbəranski döyülüb? - AÇIQLAMA

Sosial şəbəkə fenomeni Elçin Lənbəranskinin döyülməsi haqqında məlumat yayılıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, E.Lənbəranski məlumatı təsdiqləyib.

Hadisə fevralın 8-i, axşam saatlarında Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində baş verib. Mübahisəyə sosial şəbəkə fenomeninin ifadəsi səbəb olub.

"Mənə qarşı təxribat baş verdi. Nə var mən bir söz demişdim ki, xalq mənim çağırışımdan sonra köməyə gəlib", - o deyib.

Mübahisəyə polisin müdaxiləsindən sonra son qoyulub. O, hadisə ilə bağlı polisə müraciət etmədiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.