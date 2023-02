Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Böyük Britaniya kralı III Çarlzla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Prezident Zelenskinin Londona səfəri çərçivəsində baş tutub.

“Ukraynanın prezidenti kimi ilk dəfə Britaniya monarxı tərəfindən qəbul olunmaq mənim üçün şərəfdir. Mən, əlahəzrətə səmimi qəbula və Böyük Britaniyada müharibədən sığınan Ukrayna vətəndaşlarını dəstəklədiyinə görə minnətdaram”, - Ukrayna dövlət başçısı görüşdə deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.