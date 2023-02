“Artıq bir neçə avtobusumuz Gürcüstan sərhədini keçib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov deyib.

Səfir bildirib ki, təxliyə olan vətəndaşlarımız qida ilə təmin olunur:

“Gürcüstanda da onlara yemək verilir. Bu gün də 200-dən çox vətəndaşın təxliyə olunacağını ehtimal edirik. Hər gün bir gün öncəki məlumatların əsasında avtobusların sayı müəyyənləşdirilir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.