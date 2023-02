Türkiyədə transseksualın sosial şəbəkədə paylaşdığı video böyük əks-səda doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kahramanmaraşdakı zəlzələdən sonra video paylaşan şəxs zəlzələ qurbanlarını ələ salıb. Həmin şəxs “Çox xoşbəxtəm Kahramanmaraş dağıldı, Adana dağıdıldı, Antep dağıdıldı, milyon insan öldü” ifadəsini işlədib. Sosial mediada etirazlara səbəb olan video ilə bağlı hərəkətə keçən polis Ceren Ö. adlı qadını saxlayıb. O, tutularaq həbsxanaya göndərilib.

