Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Macarıstanın dövlət katibinin müavini Katalin Bihari ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi tviterdə yazıb.

“Görüş zamanı Macarıstan şirkətlərinin Qarabağda yenidənqurma və bərpa proseslərində iştirakı müzakirə olunub”, - o bildirib.

