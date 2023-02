Suriyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3042-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, ölən və yaralananların sayının daha da artacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, fevralın 6-da Türkiyədə qeydə alınan 7,7 maqnitudalı zəlzələ Suriyanın şimal bölgələrində də dağıntılara yol açıb.

