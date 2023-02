Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə köhnə binaların sökülməsinin doğru olmadığını deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi feysbukda məlumat paylaşıb. İfaçı köhnə tikililərin yenilərdən dözümlü olduğunu vurğulayıb:

"Məncə, bizim köhnə binalar heç sökülməsin. Yenə sığınacaq bir yer var. Daşı daş, sementi sement, divarın qalınlığına söz ola bilməz, bünövrəsi bünövrə. İllərlə tikilən binalar, bir günə yox...".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.