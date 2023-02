"Başakşehir"in futbolçusu Məsut Özil Türkiyədə baş verən zəlzələdən zərər çəkənlər üçün yardım kampaniyasına qoşulub. O, maddi yardım ayırmaqla yanaşı, yardım daşınmasında da iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bununla bağlı İnstaqram hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, kampaniyaya digər futbolçular da qoşulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.