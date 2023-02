Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində baş verən zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan daha 3 nəfər xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xilasedicilər iki uşağı və onların anasını 78 saatdan sonra dağıntılar altından sağ çıxarıb. Onların səhhətində ağır xəsarətlər yoxdur. Dağıntılar altından çıxarılarkən şəxslərin hadisələrə reaksiya verdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, xilasedicilər onları dağıntılar altından çıxarmaq üçün 15 saat idi səy göstərirdi.

