Xəbər verdiyimiz kimi, dünən qırmızı rəng köhnə maşını ilə yorğan-döşək daşıyaraq Türkiyəyə yardım kampaniyasına qoşulan şəxsin sosial şəbəkələrdəki şəkli günün fotosu olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlum olmuşdu ki, həmin şəxs Sərvər Bəşirlidir. Onun maşınının fotosunu isə fotoqraf Elvin Əliyev çəkib.

Foto qardaş ölkədə də geniş müzakirə edilib. "Haberglobal" bu foto ilə bağlı süjet yayımlayıb.

