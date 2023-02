Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətindəki zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan insanları xilas etməyə çalışan xilasedicilər duyğulu anlarla qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 64 saat sonra bir gənci dağıntılar altından sağ çıxarıblar. Xilasedicilər həmin vaxt gəncin dağılmış divara yazdığı sözlərin şahidi olublar. Gənc dağıntılar altında olarkən divara “Ümidinizi itirmə” deyə yazıb.

Qeyd edək ki, dağıntılar altından xilas edən həmin gəncin səhhəti normaldır.

