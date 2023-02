Bu gün bir qrup azərbaycanlı Türkiyənin Qaziantep şəhərindən Vətənə təxliyə olunacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, təxliyə avtobusu bu gün, fevralın 9-da saat 14:00-də Qaziantep vilayəti avtovağzalından Azərbaycana yola düşəcək.

