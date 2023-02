"Türkiyəyə başsağlığı vermişik, lap düz eləmişik, nə edək?"

"Zəlzələ ilə bağlı Türkiyəyə başsağılğı vermişik, düz eləmişik!".

Metbuat.az Sputnik Armenia-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan müxalifətin iclas zamanı ona bununla bağlı ünvanlanmış sualına cavab verərəkən deyib: “Deyirsiniz ki, niyə başsağlığı verimisiniz? Mən başsağlığı vermişəm, mən düz eləmişəm. Siz başa düşürsünüzmü ki, fəlakət nəticəsində 10 minlərlə dinc insan həlak olub. Biz xristianıq, buna reaskiya verməyə bilmərik. Bu fəlakətə bütün dünya kədərlənib, başsağlığı göndərir. Hətta Kipr belə yardım göndərib“, - deyə o qeyd edib.

