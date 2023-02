İş adamı köhnə maşınla Türkiyəyə yardım aparan Sərvərə avtomobil hədiyyə etdi - VİDEO

Qırmızı rəngli köhnə avtomobillə Türkiyəyə yardım kampaniyasına qoşularaq yorğan-döşək və digər ləvazimatlar aparan şəxsə avtomobil hədiyyə ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Tarix Əliyev öz instaqram səhifəsində paylaşım edərək bildirib ki, Sərvər Bəşirli adlı şəxs bu gün "MTV”-də yayımlanan "Ümid ilə gəl" televiziyasına dəvət olunub. Aparıcı Tarix Əliyev ona yeni avtomobilin alınması üçün yardım kampaniyasını başlatdığını deyib.

Azxeber.com-un məlumatına görə, verilişə bağlanan Rusiyada yaşayan iş adamlarından biri Sərvər Bəşirliyə avtomobil hədiyyə etdiyini bildirib. Avtomobilin açarı birinci gün Sərvər Bəşirliyə hədiyyə ediləcək.

