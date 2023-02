Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 14 351 nəfərə çatıb.

Metbuat.az “TRTHaber”ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay bildirib.

14:34

"Zəlzələ nəticəsində 14 014 nəfər həlak olub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qaziantepdə çıxışında deyib.

O bildirib ki, 63 794 nəfər isə yaralanıb: "Axtarış-xilasetmə tədbirləri davam edir".

