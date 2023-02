Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətindəki zəlzələlər nəticəsində dağıntılar altında qalan daha bir uşaq xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adıyamanda 7 yaşlı Ahmet dağıntılar altından 70 saat sonra xilas edilib. Onun ilk istəyi isə saqqız olub. Uşağın səhhəti normaldır.

