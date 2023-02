Azərbaycan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramovla Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu M.Çavuşoğlu deyib: "Bu gün azərbaycanlı həmkarım Ceyhun Bayramov zəng etmişdi. Türkiyəyə gəlmək istədiyini dedi", - nazir söyləyib.

O həmçinin bildirib ki, Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif də Türkiyəyə səfər etmək istəyib.

