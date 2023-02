Şimali Kipr Türk Respublikasında Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı 7 günlük milli matəm elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib.

O, həmrəyliyə görə Şimali Kiprə təşəkkür edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.