Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlı kişi nişan üzüyünü Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkənlərə yardım kimi bağışlamaq istəyib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Astanadakı səfiri Ufuk Ekici tviterdə yazıb.

O qeyd edib ki, başsağlığı vermək üçün səfirliyə gələn qarabağlı İlqar təkidlə öz və həyat yoldaşının nikah üzüklərini zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşlarımıza bağışlamaq istəyib: "Biz onu güclə razı saldıq. Sağ ol, qardaş".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.