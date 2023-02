Türkiyənin TRT televiziyası köhnə maşını ilə Türkiyəyə yardım kampaniyasına qoşularaq gündəm olan Sərvər Bəşirli ilə bağlı sujet yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sujetdə Sərvər onun qardaşı və dostunun təəssüratları paylaşılıb. Sujetdə Sərvər Bəşirli qardaş Türkiyəyə dəstəyin önəmindən danışıb. Onun qardaşı İmamverdi Bəşirli isə yardım kampaniyası zamanı azyaşlı qızın davranışından təsirləndiyini ifadə edib. Onun sözlərinə görə, azyaşlı qız əynindəki paltonu çıxararaq, bağışlayıb.

