Bu gün daha 20 TIR yardım Azərbaycandan Türkiyəyə yola salınır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Baxçı tviterdə yazıb.

O bildirib ki, “Qardaş dəstəyi” platforması adı altında səhər 10, axşam 10 TIR yardımla yüklənib və indi Türkiyəyə yola salınır.

