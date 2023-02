Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşünün təşkili ilə bağlı iş aparılır.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov Moskvada keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

“Sabitləşmə istiqamətində mövcud razılaşmalar çərçivəsində irəliləmək üçün format və məkanın təqdim edilməsi baxımından malik olduğumuz resurslardan maksimum istifadə etmək istəyirik”, - deyə S.Ryabkov əlavə edib.

