Məşhur beşəm ailəsi artıq yoxdur, yalnız o sağ qaldı - FOTO

Türkiyədə baş verən dağıdıcı zəlzələlərdə daha bir ailə həlak olub. 6 uşaqları olan Hüseyn Huyluoğlu və həyat yoldaşı Merve Huyluoğlu 5 övladları ilə birlikdə Hataydakı dağıntılar altında qalıblar.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ailədən geriyə sadəcə beşəmlərdən biri, Məhəmməd adlı körpə qalıb.

Belə ki, 2020-ci ildə koronavirus epidemiyası səbəbilə beşəmləri ilə Səudiyyə Ərəbistanında təcrid olan Huyluoğlu ailəsi Türkiyəyə gətirilmişdi. Lakin onlar qorxunc epidemiyadan qurtulmağa çalışarkən 3 il sonra övladları ilə birlikdə dağıntılar altında qalıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.