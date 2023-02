Bu ölkədə Türkiyə üçün bir gündə 338 min nəfər pul bağışladı: İNANILMAZ MƏBLƏĞ

Səudiyyə Ərəbistanında Türkiyə və Suriyadakı zəlzələ ilə bağlı təşkil edilən yardım kampaniyasına böyük dəstək var.

Metbuat.az xəbər verir ki, kampaniyanın 1 gündür başlamasına baxmayaraq artıq 338 mindən çox insan ianə edib. Onların etdiyi yardımın ümumi məbləği 100 milyon rialı (təxminən 26 milyon dollar) keçib. Məlumatda qeyd edilir ki, kampaniya davam edir və ərəblər ianə etmək üçün fəallıq nümayiş etdirir. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti Türkiyə və Suriyadakı zəlzələdən əziyyət çəkənlərə dəstək olmaq üçün bir sıra qərarlar qəbul edib.

Kral Salman bin Əbdüləziz Əl Səud və vəliəhd şahzadə Məhəmməd bin Salmanın təlimatı ilə Türkiyə və Suriyada zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara dəstək olmaq üçün hava yardımı dəhlizi yaradılıb.

