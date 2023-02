Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 18 mini ötdü - YENİLƏNİB

Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 18 342 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Zəlzələ nəticəsində yaralananların sayı 74 242 nəfərdir.

08:55

Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 17 674-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay bildirib.

F.Oktayın sözlərinə görə, təbii fəlakət zamanı 72 879 nəfərə çatıb.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da ocağı Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcık rayonu olan 7,7 maqnitudalı və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7,6 maqnitudalı iki zəlzələ olub. Güclü yeraltı təkanlardan sonra bölgədə 6,6 maqnitudayadək yüzlərlə afterşoklar qeydə alınıb.

