“Kürəkənimin qohumlarının heç birindən xəbər yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri qızı Türkiyədə dağıntılar altında qalan Şirvan rayon sakini Mahir Rüstəmov deyib.

O qeyd edib ki, qızı və kürəkəni zəlzələ zamanı uşağı götürərək evdən çıxmağa çalışarkən bina uçub və onlar altında qalıblar:

“Yeddi mərtəbəli binadır. Binanın fotosuna baxdım dəhşətdir, tamamən dağılıb. Həmin blokdan yaxşlı qadını çıxardıblar. O da deyib ki, aşağıda səs var, hazırda orda işlər gedir”.

