Səfir Sərvərə zəng etdi

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı Sərvər Bəşirliyə zəng edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir özünün tviter hesabında məlumat paylaşıb.

"Ölkəmizdə baş verən zəlzələlərdən sonra bütün Azərbaycanın həmrəylik rəmzinə çevrilən Server Bəşirliyə zəng edərək ölkəmiz və dövlətimiz adından təşəkkür etdim. Böyük ürəkli qardaşım. Var olasan", - deyə o paylaşımda qeyd edib.

Qeyd edək ki, Sərvər Bəşirli köhnə maşını ilə Türkiyəyə yardım apararkən onun fotoları çəkilib və bu foto qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

